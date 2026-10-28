Проверяйте платежи за ЖКХ: В России раскрыли новую схему мошенников

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Если не заметить обман, можно перевести деньги злоумышленникам.

МВД раскрыло новую схему мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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МВД: мошенники стали использовать поддельные квитанции на оплату ЖКХ

Мошенники стали использовать поддельные квитанции на оплату ЖКХ, чтобы обманывать россиян. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на МВД России.

Жертвам приходят платежные документы с несуществующими долгами за воду, тепло и другие услуги, а также штрафы ГИБДД или налоги. Аферисты кладут поддельные квитанции прямо в почтовые ящики. На этих бумажках указан фальшивый QR-код для оплаты — переведенные по ним деньги поступают на счета злоумышленников.

Помимо этого, в платежке может находиться фишинговая ссылка, через которую мошенники похищают персональные данные, или же ссылка на скачивание вредоносного приложения.

В МВД порекомендовали жильцам перепроверять документы, подлинность которых вызывает у них сомнения. Насторожиться стоит, если указана нехарактерная сумма на оплату, адрес сайта по ссылке не совпадает с официальным, или же если адрес отправителя отличается от адреса поставщика услуг.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед Днем народного единства 4 ноября аферисты применяют способы обмана с несуществующими выплатами, поддельными билетами и благотворительными сборами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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