Личные данные около 900 тысяч россиян могли оказаться в открытом доступе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на программный комплекс DeviceLock.

По информации издания, речь идет о клиентах ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка, среди которых также и около 500 сотрудников МВД и порядка 40 человек из ФСБ. Кроме имен, фамилий, паспортных и контактных данных, в некоторых случаях в открытом доступе якобы оказалась даже информация по остатку на банковском счете.

В Альфа- и ХФК-банках по данному факту проводится внутренняя проверка. В ОТП-банке утечку не зафиксировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ.