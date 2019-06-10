«Росконтроль» исследовал качество любимого летнего напитка России. В лабораторию было отправлено семь образцов производителей кваса, которые чаще всего встречаются на прилавках отечественных магазинов. Под контроль попали такие бренды, как «Русский дар», «Букет Чувашии», «Лидский», «Никола», «Очаковский», «Вятский квас» и «Суздальские напитки», сообщают «Известия».

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Главной проблемой всех производителей оказалось сокрытие факта, что в составе кваса присутствует консервант E220 — диоксида серы. «Ешка» может навредить людям с личной непереносимостью компонента, поэтому производитель обязательно должен указывать его на этикетке.

Самую низкую оценку получил квас производителя «Чувашский букет» из-за слишком сладкого вкуса и ничем не примечательного аромата. Следом за ним низкую оценку присвоили «Вятскому квасу», «Лидскому» и «Суздальским напиткам».

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В тройку лидеров «Роскнотроля» вошел напиток марки «Никола». Квас обладает кисло-сладким вкусом, нотками брожения и привкусом ржаной корочки. Однако доля этилового спирта находится на грани допустимого, а именно 1,2%.

Лидерами тестирования стали «Русский дар» и «Очаковский». К вкусу брендов практически не придраться, технология производства соблюдена и сохранен полный вкус брожения хлеба.

Ранее 5-tv.com рассказывал, что «Роскнотроль» провел проверку крабовых палочек.