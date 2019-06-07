«Ничего общего с морепродуктами»: Росконтроль проверил крабовые палочки

Специалисты проверили крабовые палочки и мясо. Эти товары пользуются большой популярностью у покупателей, однако ничего общего с морепродуктами не имеют.

Эксперты Росконтроля исследовали качество крабовых палочек следующих торговых марок: Vici, «Меридиан», «Русское море», «Санта Бремор» и «А′Море». Продукты закупили в обычных супермаркетах и проанализировали по более чем 100 параметрам, пишут «Известия».

Была поставлена цель выяснить безопасность, содержание красителей, консервантов, стабилизаторов и токсичных элементов. В итоге к употреблению рекомендован только «Меридиан». Крабовое мясо этой марки имеет насыщенный вкус и не навредит здоровью.

Также эксперты Росконтроля подчеркнули, что крабовые палочки не являются белковым продуктом.

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