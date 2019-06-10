Пропавшего в Петербурге мужчину обнаружили расчлененным в лесу (18+)

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Части тела уроженца Дагестана были упакованы в полиэтиленовые мешки и разбросаны по Северной столице и Ленинградской области.

Фото: www.globallookpress.com

Пропавшего в Петербурге уроженца Дагестана нашли расчлененным в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленинградской области. Части тела 41-летнего мужчины были упакованы в полиэтиленовые мешки.

Как стало известно 5-tv.ru, страшная находка была обнаружена в воскресенье 9 июня. В этот же день в поселке Шушары поисковики нашли туловище дагестанца, завернутое в одеяло и черную полиэтиленовую пленку.

Мужчина не выходил на связь с 20 мая. В начале июня по факту его пропажи было возбуждено уголовное дело. Как утверждал брат пропавшего, в тот день мужчина вышел из квартиры на улице Дыбенко и больше так и не появился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об обнаружении пяти пакетов с человеческими останками в Петербурге.

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