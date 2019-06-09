Видео: Глава Петербурга подвел итоги ПМЭФ-2019

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По словам градоначальника, 27 соглашений на более чем 180 миллиардов рублей — хороший результат для города.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 78.RU

Тема:
ПМЭФ-2019 65

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов доволен итогами ПМЭФ-2019, проходившего в Северной столице с 6 по 8 июня. По его словам, 27 заключенных соглашений более чем на 180 миллиардов рублей — хороший результат для города.

«Это не много и не мало, это ровно столько, сколько необходимо для развития города, для улучшения качества жизни горожан. Это те инвестиции, которые необходимы. Нам нужны умные инвестиции, которые бы развивали высокотехнологичные производства, создавали бы высокооплачиваемые рабочие места. Нам деньги нужны, но деньги умные! Которые развивают город, а не калечат его», — цитирует Беглова сайт 78.ru.

Градоначальник добавил, что после окончания Петербургского экономического форума отдохнуть не удастся — необходимо «наладить коммуникации» с оставшимися в городе гостями ПМЭФ, а также проконтролировать работу строителей и дорожников.

Ранее, как писал 5-tv.ru, открывая Петербургский международный экономический форум, Александр Беглов заявил, что Северная столица возвращается в федеральную повестку и постепенно становиться драйвером российской экономики.

Тема:
ПМЭФ-2019 65
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