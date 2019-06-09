Видео: Глава Петербурга подвел итоги ПМЭФ-2019

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов доволен итогами ПМЭФ-2019, проходившего в Северной столице с 6 по 8 июня. По его словам, 27 заключенных соглашений более чем на 180 миллиардов рублей — хороший результат для города.
Градоначальник добавил, что после окончания Петербургского экономического форума отдохнуть не удастся — необходимо «наладить коммуникации» с оставшимися в городе гостями ПМЭФ, а также проконтролировать работу строителей и дорожников.
Ранее, как писал 5-tv.ru, открывая Петербургский международный экономический форум, Александр Беглов заявил, что Северная столица возвращается в федеральную повестку и постепенно становиться драйвером российской экономики.