«Не Ален Делон»: Маша Горбань поделилась романтичным фото с мужем

Звезда сериала «Кухня» не смогла сдержаться от счастья и поделилась со своими подписчиками нежным фотоснимком. На кадрах она целует своего мужа — серфингиста Кирилла Зоткина. Все дело в том, что пара празднует четвертый юбилей свадьбы. Горбань и Зоткин поженились в 2016 году.

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Instagram @gorban_masha

Но не всем подписчикам нравится муж красавицы. Некоторые пользователи заметили, что привлекательные женщины выбирают в мужья отнюдь не Ален Делонов.

«Не Ален Делон. Всегда удивляло и будет удивлять, что красивые девушки выбирают таких несимпатичных мужчин… И с каждым днем это встречается все чаще», — заметила одна из подписчиц.

Для самой Маши, по всей видимости, внешность роли не играет. Актриса способна разглядеть в человеке красоту души.

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Instagram @kirillzotkin

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