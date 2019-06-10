Автобус выехал на тротуар на Каменноостровском проспекте в Петербурге и чуть не сбил пешеходов. Людям чудом удалось увернуться от вылетевшей на них машины. Инцидент произошел вечером в понедельник, 10 июня.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, водитель «заказного» транспортного средства мог не справиться с управлением или к неожиданному маневру привели проблемы с подвеской.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

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