Самолет прервал взлет в Домодедово из-за срабатывания датчика автомата тяги

Самолет, выполнявший рейс Москва-Казань, прервал взлет в московском аэропорту «Домодедово» из-за срабатывания датчика о выключении автомата тяги, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании S7.

«Экипаж рейса Москва-Казань принял решение прекратить взлет из-за срабатывания во время разбега по взлетно-посадочной полосе датчика о возможном выключении автомата тяги», — говорится в сообщении.

В авиакомпании пояснили, что в случае даже незначительного отказа экипаж до достижения скорости 100 узлов (185,2 километра в час — Прим.ред.) обязан прервать взлет.

Отмечается, что борт осуществил возврат на стоянку. Пассажиров отправят в пункт назначения резервным самолетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рейс «Москва — Томск» задержан на несколько часов из-за дополнительной остановки.