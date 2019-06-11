Ученые Курчатовского института на пороге научной сенсации. Они научились создавать сверхмощные растительные препараты. Никакой химии — только максимальная польза лечебных трав для человеческого организма.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

В питомниках института уже выращивают нанокалендулу против воспалений и наноэхинацею для иммунитета. Самый настоящий эликсир здоровья, который бьет точно в цель. И при этом не наносит никакого побочного вреда организму, в отличие от обычных синтетических таблеток.

В том что лечение травами уже давно не бабушкин метод, а будущее современной медицины, убедилась Анна Воропай.