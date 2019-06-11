Видео: ученые научились превращать «сов» в «жаворонков»

Многим людям, которые называют себя «совами», не раз приходилось сталкиваться с проблемой ранних подъемов. Для тех, чей биоритм рассчитан на более поздние часы, ранняя побудка — сложная и мучительная задача. Но, возможно, больше для подъема по утрам совам не придется делать над собой усилие — ученые из Австралии нашли способ сменить человеческий биоритм.

В исследовании участвовали несколько десятков человек. Специалисты попросили добровольцев просыпаться на два-три часа раньше, после чего сразу же завтракать. Также строгий график соблюдался и в других приемах пищи: обедали испытуемые всегда в одно и то же время, а ужинали обязательно до 19:00. Укладывались спать участники эксперимента, как и вставали, на два-три часа раньше, чем привыкли.

Как показали результаты исследования, через 21 день биологический ритм всех добровольцев изменился. Участники эксперимента стали испытывать меньше стресса и даже отметили повышение производительности труда, поскольку теперь пик их активности приходится на дневные рабочие часы.

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