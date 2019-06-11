Осторожно, мстительные женщины: «Большая маленькая ложь» вернулся на экраны

Канал HBO показал второй сезон своего детективного сериала «Большая маленькая ложь», премьера в России состоялась 9 июня. Продолжение все также может похвастаться целым набором звезд, в сериале снимаются: Риз Уизерспун, Зои Кравиц, Николь Кидман и другие.

Второй сезон рассказывает о шести женщинах, проходящих через сложные жизненные ситуации в декорациях города Монтерей. К примеру, персонаж Мерил Стрип ищет мести виновным в смерти ее сына, Риз Уизерспун разбирается в сложных отношениях с мужем и дочерью, а Николь Кидман тяжело переживает смерть мужа, хотя тот бил и унижал ее в первом сезоне.

Как раз смертью жестокого супруга, сыгранного Александром Скарсгордом, заканчивается первый сезон и именно «большая маленькая ложь» о его гибели давит на героинь в течение всего продолжения.

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