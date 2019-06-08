Дерматологи доказали, что излучение экрана смартфонов оказывает разрушительное воздействие на кожу лица. В ходе исследования специалистам удалось выяснить, что голубой свет способен проникать в глубокие слои кожи, где вырабатываются коллаген и эластин, и повреждать их. Длительное нахождение под этим излучением может оказывать негативное воздействие на соединительную ткань организма и, как следствие, провоцировать раннее старение.

Таким образом, люди, которые проводят перед экраном смартфона несколько часов в день и любят часто делать селфи, рискуют повредить кожу лица и вызвать ранее появление признаков старения, сообщает The Sun.

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