5-tv.ru публикует список пострадавших от взрыва на танкере в Махачкале

Взрыв в машинном отделении танкера произошел при перекачке нефти утром 11 июня в порту Махачкалы. 5-tv.ru публикует список пострадавших в результате инцидента.

На данный момент спасатели нашли и опознали тела двоих погибших: Владислава Ш. 1992 года рождения, а также Алексея Г. 1994 года рождения. Поиски Алексея К. продолжаются. Еще трое человек, находившиеся на танкере в момент взрыва, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Александр З. получил ушибы и ссадины лица и тела;

Роман П. — термические ожоги 10% тела;

Николай Б. — термический ожог 95% тела.

В стабильном состоянии:

Евгений О. 1975 года рождения;

Иван В. 1993 года рождения;

Михаил К. 1969 года рождения;

Николай Ж. 1967 года рождения;

Николай Д. 1997 года рождения и Татьяна Р. 1962 года рождения.

Следователь Южного управления СК России на транспорте Анна Терезман сообщила, что по факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с одним из пострадавших от взрыва на танкере.