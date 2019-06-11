Голикова прокомментировала заявления о четырехдневной рабочей неделе в России

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что вопрос о зарплатах и социальном обеспечении работников при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым. Об этом сообщает ТАСС.

Международная организация труда считает, что при подобных сокращениях не должен страдать уровень зарплат и социальных выплат, подчеркнула вице-премьер.

«На первое место при постановке вопроса о четырехдневной рабочей неделе встает вопрос социальных гарантий граждан, какую заработную плату они будут получать — такую же, как получали, когда были заняты пять дней, или уменьшенную» , — сказала Голикова.

Также вице-премьер сказала, что вопрос о подобном переходе остается открытым. Ранее в правительстве России заявили, что не исключают перехода на четырехдневную рабочую неделю в России. Это связано с техническим прогрессом, который не только сокращает рабочие места, но и рабочие часы.

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