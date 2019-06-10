Россиян ждет короткая рабочая неделя

Наступающая рабочая неделя в России будет короткой, у трудящихся граждан будет дополнительный выходной в среду.

Как ранее предупредили в Роструде, среда, 12 июня, объявлен выходным в связи с празднованием Дня России.

Кроме того, в рабочий вторник, 11 июня, продолжительность трудового дня сокращается на один час, так как этот день — предпраздничный.

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День России отмечается с 1992 года. Он празднуется в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

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