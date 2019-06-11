«Ничего не понимает»: Солист «На-На» Политов о состоянии Алибасова

Солист группы «На-На» Владимир Политов в беседе с 5-tv.ru подтвердил информацию о здоровье Бари Алибасова, которую приводил сын продюсера. Бари Каримович действительно вышел из состояния медикаментозной комы, но по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем.

«Да, говорят, вывели его из сна, пока ничего не соображает, не понимает», — рассказывает Политов.

Также певец сообщил, что Алибасов все еще находится в реанимации НИИ имени Склифосовского и пока к нему пускают только родственников.

Сын Бари Алибасова 11 июня сообщил, что отца вывели из состояния медикаментозного сна после пяти дней. Продюсер очнулся, однако он не может говорить и не помнит практически ничего, в том числе и то, что его зовут Бари Алибасов.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото очнувшегося Бари Алибасова.