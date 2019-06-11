Репортаж: Что стало причиной взрыва на танкере в Махачкале и последствия ЧП

Страшная трагедия в Махачкале — там заживо сгорели люди. Утром во вторник, 11 июня, в морском порту на одном из танкеров произошел мощный взрыв и сразу же начался пожар. Уже известно о трех погибших. Всего на судне находились 16 человек.

Корабль ВФ Танкер 16 относительно новый, спущен на воду в 2012 году на Окской судоверфи. Он относится к типу судов «Река-море», которые могут выполнять рейсы между морскими и речными портами, преодолевая шлюзы на реках Волга и Дон. Его порт приписки — Санкт-Петербург.

Корреспондент МИЦ «Известия» Мурад Магомедов пообщался с очевидцами и выяснил, что именно произошло на охраняемом объекте.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пострадавших при взрыве на танкере в порту Махачкалы.