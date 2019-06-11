Группа «На-на» опубликовала видеокадры очнувшегося Бари Алибасова

Участники группы «На-на» разместили в Instagram видео из московской больницы, где врачи борются за жизнь известного музыкального продюсера Бари Алибасова.

На кадрах видно, как медики разговаривают с мэтром отечественной поп-музыки и кладут ему под голову подушку.

«Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы „На-На“ Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы „На-На“ желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе, Бари!», — подписали музыканты видеоролик.

Бари Алибасов находился в состоянии медикаментозного сна пять суток. В клинику продюсер попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы он как можно скорее пошел на поправку. По словам близких, самочувствие Бари Алибасова еще внушает опасения: он не может говорить, а главное — сохраняется риск внутреннего кровотечения.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ солиста группы «На-На» Владимира Политова о состоянии именитого продюсера. По его словам, у Алибасова наблюдаются проблемы с памятью.