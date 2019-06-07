Упавшее во время шторма дерево помогло найти нарколабораторию

Полицейским Нидерландов бороться с преступностью, кажется, помогает сама стихия. Обнаружить крупную нарколабораторию помогло упавшее во время шторма дерево. Во время расчистки завалов люди почувствовали сильный запах химикатов. Оказалось, в ангаре неподалеку находилась лаборатория по очистке кокаина. И партия, судя по всему, была очень крупной. В полиции пока даже не могут сосчитать точный объем. Задержать преступников не удалось — они сбежали, когда поняли, что подпольное производство раскрыто.

Ранее 5-tv.ru сообщал о резонансном случае в Астраханской области. Там мужчина вступил в перестрелку с двумя полицейскими в ответ на требование сдаться. В результате он был убит, а в его жилище нашли нарколабораторию.