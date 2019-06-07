Главные новости приходят из Петербурга, где начался международный экономический форум. К нему приковано внимание всего мира. Атмосферу, настроение мероприятия, пожалуй, лучше всего, передают такие кадры: белая ночь, шедевры архитектуры и истинно русское радушие. Владимир Путин показал своему гостю, председателю КНР, родной город.

Начали с речной прогулки на катере: от Университетской набережной — по Неве, под мостами, мимо дворцов, соборов и памятников. Экскурсию проводил лично Владимир Путин. Остановку сделали у крейсера «Аврора», поднялись на борт и полюбовались открывшимися видами. Ну а потом на другой бреге Невы — в Эрмитаж, где продолжили неформальное общение. Так закончился большой политический день в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ПМЭФ собрал в Петербурге лидеров стран мира.