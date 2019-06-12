На месте ДТП в Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО Цапка

Авария в Сочи, произошедшая 4 июня текущего года, по странному стечению обстоятельств всколыхнула историю почти пятилетней давности, связанную с неожиданной смертью в СИЗО главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка.

Как пишет KP.RU, жители Краснодарского кадра увидели на кадрах с места серьезной аварии человека, похожего на умершего бандита. Невероятное сходство мужчины с главарем преступной группировки побудило людей написать письмо прокурору города Сочи Игорю Грязнову. В нем активисты попросили провести проверку, с целью установить личность человека, попавшего в объектив камеры на месте ДТП. Неравнодушные граждане утверждают, что среди тех, кто опознал в мужчине на месте ДТП в Сочи, есть лично знавшие Сергея Цапка. Они уверены, что человек с фотографии, попавшей в сеть и есть сам Сергей Цапок.

kp.ru

В письме высказывается предположение, что такое стечение обстоятельств может быть связано только с целым рядом должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе. По мнению жителей Краснодарского края, Сергей Цапок инсценировал свою смерть, чтобы избежать пожизненного заключения за совершенные преступления.

kp.ru

Сергей Цапок умер в СИЗО в июле 2014 года. Его тело без признаков насильственной смерти было обнаружено во время утреннего обхода в медсанчасти изолятора, куда главарь кущевской ОПГ был помещен по причине плохого самочувствия. Вскрытие показало, что у мужчины оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. На опознании присутствовал один из членов семьи, пострадавшей от преступной деятельности Цапка. Личность умершего главаря группировки подтвердила и дактилоскопическая экспертиза. Сергей Цапок был кремирован. Место нахождения его могилы скрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом законе, принятом Госдумой, по которому главарей ОПГ теперь будут судить еще и за сам факт создания и руководства группировками.