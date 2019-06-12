На месте ДТП в Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО Цапка

, 4:28 Фото 8

Жители Краснодарского края обратились в прокуратуру с просьбой проверить личность человека, попавшего в кадр на месте аварии.

Фото: © РИА Новости / Татьяна Кузнецова

Авария в Сочи, произошедшая 4 июня текущего года, по странному стечению обстоятельств всколыхнула историю почти пятилетней давности, связанную с неожиданной смертью в СИЗО главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка.

Как пишет KP.RU, жители Краснодарского кадра увидели на кадрах с места серьезной аварии человека, похожего на умершего бандита. Невероятное сходство мужчины с главарем преступной группировки побудило людей написать письмо прокурору города Сочи Игорю Грязнову. В нем активисты попросили провести проверку, с целью установить личность человека, попавшего в объектив камеры на месте ДТП. Неравнодушные граждане утверждают, что среди тех, кто опознал в мужчине на месте ДТП в Сочи, есть лично знавшие Сергея Цапка. Они уверены, что человек с фотографии, попавшей в сеть и есть сам Сергей Цапок.

kp.ru

В письме высказывается предположение, что такое стечение обстоятельств может быть связано только с целым рядом должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе. По мнению жителей Краснодарского края, Сергей Цапок инсценировал свою смерть, чтобы избежать пожизненного заключения за совершенные преступления.

kp.ru

Сергей Цапок умер в СИЗО в июле 2014 года. Его тело без признаков насильственной смерти было обнаружено во время утреннего обхода в медсанчасти изолятора, куда главарь кущевской ОПГ был помещен по причине плохого самочувствия. Вскрытие показало, что у мужчины оторвался тромб, который закупорил легочную артерию. На опознании присутствовал один из членов семьи, пострадавшей от преступной деятельности Цапка. Личность умершего главаря группировки подтвердила и дактилоскопическая экспертиза. Сергей Цапок был кремирован. Место нахождения его могилы скрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом законе, принятом Госдумой, по которому главарей ОПГ теперь будут судить еще и за сам факт создания и руководства группировками.

Читайте также

+15° Днём +15°
Ночью +9°
64.52
-0.27 73.04
-0.17
Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!

Последние новости

4:28
На месте ДТП в Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО Цапка
3:31
Гороскоп на 12 июня: Рыбы, восстаньте из пепла!
2:39
Google посвятил дудл Дню России. Чем мы можем гордиться в этот день?
2:30
Видео: Массовое ДТП в Москве — есть жертвы
1:52
Полиция Петербурга ищет контрабандистов, перевозивших кокаин в рыбных консервах
1:34
Линдеманн из Rammstein сломал челюсть поклоннику, защищая честь женщины
1:17
МВД хочет заставить водителей сдавать экспресс-анализ слюны
0:54
«Счастье!» фото Овечкина с маленьким сыном растрогало поклонников
0:34
Мантуров доложил Владимиру Путину о СПИКах — видео
0:15
Нагиев сыграет Остапа Бендера в новой экранизации «12 стульев»
23:52
Сборная России обыграла Кипр со счетом 1:0
23:47
Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца
23:32
Кучерена назвал решение главы МВД по делу Голунова справедливым и честным
23:15
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
22:55
В аэропорту «Пулково» нашли, спрятали и снова потеряли кошелек с 300 тысячами
22:49
Глава Челябинской области предложил Федору Конюхову стать послом региона в мире
22:31
Путин рассмотрит просьбу министра МВД об увольнении генералов после дела Голунова
22:16
В Петербурге предлагают объявить иностранных гидов вне закона — видео
21:57
«Без наколенников нельзя»: Поклонники Пугачевой дают советы ее детям
21:43
Прохожие нашли отрезанную голову в пруду в Москве

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама