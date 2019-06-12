WhatsApp будет судиться с пользователями-нарушителями правил мессенджера

Руководство WhatsApp собирается инициировать судебные разбирательства в отношении пользователей, нарушающих правила мессенджера.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании, к такой форме борьбы с нарушителями пользовательского соглашения WhatsApp собирается приступить с 7 декабря.

«Компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг, в частности, в рассылке автоматизированных или массовых сообщений или использовании платформы не для личного общения, даже если это решение основано только на информации, полученной нами вне нашей платформы. Примером такой информации являются публичные заявления от компаний о том, что они используют WhatsApp способами, нарушающими наши условия», — заявили в компании.

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В компании уточнили, что намерены использовать все имеющиеся у них возможности для борьбы с массовыми рассылками сообщений или иным использованием мессенджера не личного характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры атаковали пользователей WhatsApp через звонки.