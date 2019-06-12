WhatsApp будет судиться с пользователями-нарушителями правил мессенджера

Руководство WhatsApp собирается инициировать судебные разбирательства в отношении пользователей, нарушающих правила мессенджера.
Как сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз компании, к такой форме борьбы с нарушителями пользовательского соглашения WhatsApp собирается приступить с 7 декабря.
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В компании уточнили, что намерены использовать все имеющиеся у них возможности для борьбы с массовыми рассылками сообщений или иным использованием мессенджера не личного характера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры атаковали пользователей WhatsApp через звонки.