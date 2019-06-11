«Почему с Верником?»: Собчак в прозрачном платье вызвала вопросы поклоников

Поклонники Ксении Собчак не на шутку встревожены: фанаты обсуждают появление теледивы на красной дорожке «Кинотавра» с Игорем Верником.

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Кроме того, почти на всех фотографиях, которые Ксения опубликовала на своей странице, она позирует именно с ним. Однако поводов для волнения нет — режиссер Константин Богомолов, с которым Ксению по слухам связывают романтические чувства, ждал ее в фойе с бокалом шампанского, передает сайт KP.RU. В зрительный зал пара прошла уже вместе.

Instagram @xenia_sobchak

Помимо неожиданного спутника внимание фанатов телеведущей привлекло и платье, которое она выбрала для торжества. На открытие кинофестиваля Собчак приехала в черном полупрозрачном платье в пол с гипюровыми вставками. Многие почитатели Ксении сочли наряд неуместным для светского мероприятия — поклонникам показалось, что цвет наряда слишком траурный, прозрачная ткань слишком вульгарна, а кружевной декор безвкусен.

«И платье не в тему, и сама не красавица!»

«Подъюбник забыла надеть — трусы-то видно!»

«Хорошо хоть трусы надела», — высказались пользователи.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что спутнику Собчак — Константину Богомолову — пришлось извиняться за давний скандал прямо на «Кинотавре».