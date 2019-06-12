Горячо любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча пропал из квартиры артиста, который сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил PR-директор продюсера со ссылкой на сына Алибасова.
Происшествие случилось предположительно во время пресс-конференции для журналистов, где сын Алибасова и его представитель рассказывали о последней информации о состоянии продюсера. На мероприятие приехали порядка десяти телеканалов и, по словам родственника Алибасова, до этого момента Чуча точно находился в квартире.
Сын шоумена попросил, чтобы те, кто видел лысого породистого кота, обязательно сообщили об этом. Кроме этого он пообещал награду человеку, который вернет животное — 800 тысяч рублей или проходку на концерт группы «На-На».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов был экстренно доставлен в больницу после того как случайно выпил средство для очистки труб «Крот». Мужчина получил серьезные ожоги пищевода и дыхательных путей.