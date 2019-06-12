Фото: Пропал любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча

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Домашнее животное исчезло из квартиры продюсера, находящегося в больнице, 11 июня.

Фото: семейный архив Алибасова

Тема:
Отравление Бари Алибасова 44

Горячо любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча пропал из квартиры артиста, который сейчас находится в реанимации. Об этом сообщил PR-директор продюсера со ссылкой на сына Алибасова.

Происшествие случилось предположительно во время пресс-конференции для журналистов, где сын Алибасова и его представитель рассказывали о последней информации о состоянии продюсера. На мероприятие приехали порядка десяти телеканалов и, по словам родственника Алибасова, до этого момента Чуча точно находился в квартире.

«Скорее всего, кот испугался и выбежал из квартиры. Сначала я думал, что его до пресс-конференции забрал к себе помощник отца Сергей, поэтому и не волновался. Сегодня же Сергей позвонил мне, когда он пришел в квартиру на Мерзляковском переулке и спросил, где кот? По его словам, он не забирал его вчера из квартиры», — сказал Бари-Алибасов-младший.

Сын шоумена попросил, чтобы те, кто видел лысого породистого кота, обязательно сообщили об этом. Кроме этого он пообещал награду человеку, который вернет животное — 800 тысяч рублей или проходку на концерт группы «На-На».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов был экстренно доставлен в больницу после того как случайно выпил средство для очистки труб «Крот». Мужчина получил серьезные ожоги пищевода и дыхательных путей.

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