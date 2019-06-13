Валентина Рубцова из сериала «САШАТАНЯ» похвасталась фигурой в купальнике

Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «САШАТАНЯ» выложила в Instagram фотографию в черном слитном купальнике на фоне бассейна. На заднем плане — главный партнер Рубцовой по съемочной площадке Андрей Гайдулян.
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В подписи актриса рассказала о «плановых водных процедурах» и спросила у подписчиков мнение о новых эпизодах сериала.
«Класс, фигурка просто отпад»
«Классно, что фото вместе. Так интереснее»
«Очень нравится смотреть на Вас»
«Жаль, что вы не реальная пара в жизни, а только по сериалу. Кажется, как будто вы вместе по жизни», — пишут фолловеры.
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Действительно, Гайдулян и Рубцова, у которых на экране уже давно сложился образ пары, в реальности не встречаются. Валентина замужем за ди-джеем Арутром Мартиросяном, Андрей с 2017 года в разводе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гайдулян хочет избавиться от русского акцента, чтобы покорить Голливуд.