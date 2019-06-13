Валентина Рубцова из сериала «САШАТАНЯ» похвасталась фигурой в купальнике

Валентина Рубцова, известная по сериалам «Универ» и «САШАТАНЯ» выложила в Instagram фотографию в черном слитном купальнике на фоне бассейна. На заднем плане — главный партнер Рубцовой по съемочной площадке Андрей Гайдулян.

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В подписи актриса рассказала о «плановых водных процедурах» и спросила у подписчиков мнение о новых эпизодах сериала.

Instagram @yalav