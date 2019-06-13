«Люди в черном: Интернэшнл» — без Уилла Смита, но с шутками

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Главные роли в новой части истории о спецагентах сыграли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

Фото, видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment

В прокат выходит фильм «Люди в черном: Интернэшнл» — новая картина о спецагентах в идеальных костюмах стартовала на российских экранах 12 июня 2019 года.

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Впервые за всю историю кинофраншизы история делает крутой поворот и вне актерского состава оказываются два главных агента — Томми Ли Джонс и Уилл Смит. Вместо них нам рассказывают историю об агенте Н (Крис Хемсворт) и агенте М (Тесса Томпсон). Кроме того, голливудский ветеран Лиам Нисон играет в новой части главу британского подразделения «Людей» Высокого Ти.

Завязка более чем классическая — человечеству угрожает некий зловещий инопланетный Рой, а внутри «Людей в черном» завелся вражеский агент. В отличие от предыдущих частей секретные агенты выбираются за пределы традиционной локации — Нью-Йорка — и на самом деле защищают  весь мир: в кадре появляются Лондон, Париж и Марракеш. 

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Карьеристка агент М, увидевшая в детстве как «Люди в черном» стирают память ее родителям, всеми правдами и неправдами добивается места в организации. В напарники ей определяют самого знаменитого и при том недисциплинированного агента Н и вместе два полярных характера решают главную задачу — спасают Землю. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на российские экраны вышел боевик «Люди Икс: Темный феникс».

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