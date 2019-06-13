Он умолял не бить его: Тайсон рассказал об измене экс-супруги с Брэдом Питтом

Суперзвезда мирового бокса, тяжеловес Майк Тайсон описал в своей книге «Undisputed Truth» скандальный случай — он якобы застал свою экс-супругу в постели с Брэдом Питтом. Боксер утверждает, что это было в конце 80-х, когда они с Робин Гивенс еще состояли в браке. Отдельно Тайсон остановился на реакции Питта — тот якобы дрожал от страха и умолял Майка не пускать в ход кулаки.

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Боксер также рассказал, что после поимки «с поличным» жена не перестала ему изменять. Уже после развода он проезжал мимо дома Гивенс и увидел ту в машине Питта. Парочка якобы поспешила скрыться с глаз Тайсона.

Робин Гивенс придерживается несколько иной версии — на одном из телешоу она напрямую обвинила Тайсона во лжи. Она категорически отрицает правдивость случая, когда экс-супруг якобы поймал ее с Питтом, однако не опровергает сцену с машиной. Гивенс объяснила, что они с Брэдом ехали вместе на съемки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты строят теории насчет нового романа Брэда Питта.