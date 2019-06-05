Фанаты гадают: у Брэда Питта завязался новый роман?

Репортеры поймали на камеру 55-летнего Брэда Питта в компании молодой девушки на одной из выставок в Венеции, пишет 7days.ru. По всей вероятности, звезда мирового кино уже пришел в себя после скандального развода с Анджелиной Джоли и позволил себе вольностей.

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На публике Питт держался сдержанно, однако посетители музея заметили, что он и его спутница все время шептались и не отводили друг от друга взгляд. Как рассказал приятель актера, Брэд Питт приехал в Италию, чтобы отдохнуть со своей новой избранницей, однако спешить с развитием отношений он не хочет.

Звезда мирового кино развелся с Анджелиной Джоли в сентябре 2016 года. После разрыва этих отношений у актера завязалась целая череда романов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько будет Брэд Питт платить Джоли на содержание детей.