Видео с места жуткого ДТП в Сочи, где заметили человека, похожего на Сергея Цапка

5-tv.ru публикует видео с места ДТП, произошедшего 4 июня в Сочи, где был замечен человек, похожий на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка. На снятых очевидцами кадрах видны последствия страшной аварии, в которой BMW на полном ходу влетела в металлическое ограждение.
Известно, что жертвами дорожно-транспортного происшествия стали двое — водитель Мигран К. и пассажирка Марина Б. Еще одна женщина Татьяна П., находившаяся в машине, отделалась переломом ключицы.
Жители Краснодарского края, увидевшие на кадрах видеозаписи человека, похожего на Сергея Цапка, передали материалы потерпевшим от деяний кущевской банды. Их адвокаты написали заявление в местную прокуратуру и в МВД.
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Пятый канал
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на месте ДТП в Сочи заметили человека, похожего на умершего в СИЗО Цапка.