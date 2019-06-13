Скончалась актриса из «Секса в большом городе»

Героиня известного сериала «Секс в большом городе» Сильвия Майлз умерла в 94 года, пишет портал TMZ. Известно, что у звезды были проблемы с дыханием, поэтому и пришлось обратиться за помощью врачей. Точные причины смерти пока не оглашаются.

Майлз известна по фильмам «Уолл-стрит», «Критическое состояние» и «Зло под солнцем». За участие в экранизации «Полуночный ковбой» Сильвия номинировалась на премию «Оскар». Роль домовладелицы заняла всего шесть минут, но яркая девушка запомнилась зрителям. На следующий день она буквально проснулась знаменитой.

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Из-за эксцентричной внешности и поведения актриса считалась культовой фигурой. Известен случай в одном из нью-йоркских ресторанов, когда Сильвия опрокинула тарелку со спагетти в критика Джона Саймона, который недоброжелательно высказался в ее сторону.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фильме «Полуночный ковбой».