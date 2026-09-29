Загоревшееся у Камчатки рыболовецкое судно «Триумф» взяли на буксир

ТАСС: Судно-спасатель взяло на буксир загоревшийся у берегов Камчатки «Триумф»

Рыболоецкое судно «Триумф», на котором 25 сентября произошел пожар, взято на буксир и направлено в порт Петропавловск-Камчатский. Об этом ТАСС сообщили в морском спасательном подцентре региона.

«Получилось взять судно на буксир. Ориентировочное время прибытия — 07:00 утра 29 сентября (22:00 по московскому времени 28 сентября)», — цитирует агентство собеседника.

На момент буксировки судно находилось в 70 милях от Петропавловска-Камчатского.

Пожар на «Триумфе» произошел 25 сентября. На борту находились 29 членов экипажа, они эвакуировались на спасательных плотах. 25 моряков подобрало подошедшее судно, местонахождение еще четырех пока не установлено — их поиски продолжаются.

В результате происшествия пострадали семь человек, четверых моряков доставили в краевую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Первая попытка спасателей попасть на борт «Триумфа» была предпринята 27 сентября, однако тогда сделать это не удалось. Теперь специалисты рассчитывают отбуксировать судно к берегу для дальнейшего расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самодельное судно с 60 людьми перевернулось в Карибском море недалеко от острова Мона в Пуэрто-Рико. Погибли два человека, как минимум 40 спасены. По данным выживших, авария произошла из-за драки на борту: несколько человек получили ранения мачете, пассажиры прыгали в воду без спасательных жилетов.

Четырех человек подобрало гражданское судно, после чего началась спасательная операция. В поисках задействованы катера, авиастанции и службы нескольких стран. Национальность и личности пострадавших официально не раскрываются.

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