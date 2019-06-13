12 июня телеведущий Андрей Григорьев-Апполонов поделился с поклонниками в Instagram позитивным видео-поздравлением:

«С Днем России! Люблю свою Родину! Мир всем!»

Казалось бы, что негативного может вызвать мирное видео, но хейтеры нашли за что зацепиться. Большинство «фанатов» резко оценили внешность Андрея.

«Рыжий, ты такой страшный!»

Многие нашли причину, по их мнению, неприятных старческих черт в проблемах с алкоголем у звезды:

«Прикольно, но с алкоголем нужно завязывать и следить за собой»;

«По-моему поздно уже завязывать, разве не видно? Жаль, конечно…»;

«Страшнее стал: стареет и дурнеет».

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Защитники все же нашлись. Поклонники хвалят позитивный настрой телеведущего и вспоминают былое творчество:

«Люди, какие вы злые! Человек с радостью делится с вами же. Росли все на песнях Иванушек, можно и поуважительней отнестись»;

«Только вчера пересмотрела фильм про „Иванушек“. Сидела и ревела, что так рано Игорь и Олег ушли. И вот Рыжему почти 50, и мы уже не маленькие. Спасибо, Андрей, за позитив. Ты всегда улыбаешься и не унываешь».

Также артист опубликовал несколько видео с Бали и признался, что его с первого взгляда поразил песок. Андрей вскользь заявил о желании жить в таком месте, но поклонники сказали, что не готовы дать любимому певцу уйти на отдых.

Ранее 5-tv.ru рассказал о проблемах в семье Андрея Григорьева-Апполонова.