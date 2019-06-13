«Воскресший» на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске

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Краснодарская прокуратура установила личность человека, которого приняли за лидера кущевской ОПГ, на месте ДТП в Сочи.

Фото: kp.ru

Краснодарская краевая прокуратура установила личность мужчины, которого жители региона приняли за «воскресшего» главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка на месте дорожной аварии в Сочи 4 июня. В надзорном ведомстве рассказали, что человек на фото оказался вором, находящимся в федеральном розыске, сообщает в четверг, 13 июня, РИА Новости.

«Оказался им некий Никифоров Виталий Витальевич, уроженец Бишкека. Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара», — пояснили в прокуратуре.

Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медицинской части краснодарского изолятора, предположительно, из-за отрыва тромба.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места жуткого ДТП в Сочи, где заметили человека, похожего на Сергея Цапка.

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