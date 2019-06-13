«Перешли на светлую сторону?» Литвинова удивила поклонников резкой сменой имиджа

, 15:50 Фото 868

Актриса выложила в Instagram кадр из фотосессии в непривычном для нее образе.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Актриса Рената Литвинова выложила в Instagram новую фотографию, которую поклонники артистки сочли неожиданной. По мнению подписчиков Литвиновой, в данном случае она выбрала слишком яркий образ — блузу голубого цвета, малиновый пиджак и такой же оттенок помады.

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Instagram @renatalitvinovaofficiall

«Колье, гильотина и кандалы — любимые украшения моего нынешнего периода», — подписала снимок актриса.

«Непривычно видеть вас такой яркой!» — высказался один из пользователей.

«Перешли на светлую сторону?» — поинтересовался другой.

«Вам все к лицу! Прекрасны в любом наряде!» — добавил еще один юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса смутила поклонников странной подписью к фотографии.

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