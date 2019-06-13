«Перешли на светлую сторону?» Литвинова удивила поклонников резкой сменой имиджа

Актриса Рената Литвинова выложила в Instagram новую фотографию, которую поклонники артистки сочли неожиданной. По мнению подписчиков Литвиновой, в данном случае она выбрала слишком яркий образ — блузу голубого цвета, малиновый пиджак и такой же оттенок помады.

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Instagram @renatalitvinovaofficiall