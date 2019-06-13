Президент Молдавии призвал госслужащих и военных поддержать новое правительство

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к своим согражданам с просьбой выйти на народный марш в поддержку парламентского большинства, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране. Отдельное заявление Додон сделал для госслужащих, силовиков и военных, призвав их публично признать нового премьера Майю Санду и не бояться увольнения и давления со стороны начальства.

Ключевые посты во многих ведомствах все еще занимают ставленники правящей Демократической партии, которая потеряла большинство после парламентских выборов, но не хочет уступать власть, спровоцировав политический кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии Игорь Додон объявил, что аннулирует указ о роспуске парламента.