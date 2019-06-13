Президент Молдавии призвал госслужащих и военных поддержать новое правительство

, 16:48 Эфирная новость 26

Игорь Додон обратился к согражданам с просьбой оказать публичную поддержку парламентскому большинству и для этого выйти на народный марш.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Денисов Вадим, Пятый канал

Президент Молдавии Игорь Додон обратился к своим согражданам с просьбой выйти на народный марш в поддержку парламентского большинства, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране. Отдельное заявление Додон сделал для госслужащих, силовиков и военных, призвав их публично признать нового премьера Майю Санду и не бояться увольнения и давления со стороны начальства.

Ключевые посты во многих ведомствах все еще занимают ставленники правящей Демократической партии, которая потеряла большинство после парламентских выборов, но не хочет уступать власть, спровоцировав политический кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Молдавии Игорь Додон объявил, что аннулирует указ о роспуске парламента.

Читайте также

+19° Днём +20°
Ночью +8°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

Последние новости

16:59
Суд оставил в силе приговор Кокорину и Мамаеву
16:56
Неловкий момент: Чем закончилась встреча Собчак, Виторгана и Богомолова на вечеринке
16:48
Президент Молдавии призвал госслужащих и военных поддержать новое правительство
16:40
Видео: перепугавший финнов российский корабль пришвартовался в Хельсинки
16:38
Экс-ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому
16:28
«К встрече с ним я была не готова»: Марии Погребняк принесли салат с червяком
16:25
Видео момента жуткого ДТП: автобус протаранил машину и сбил столб
16:18
«Выпил два коктейля»: Подробности инцидента с Луневым в аэропорту «Внуково»
16:05
Фото: обнаженная Цымбалюк-Романовская очаровала поклонников
15:55
Что известно о россиянах с танкеров, атакованных в Оманском заливе — видео
15:50
«Перешли на светлую сторону?» Литвинова удивила поклонников резкой сменой имиджа
15:40
Адвокат Кокорина намекнула, что в тюрьму футболистов «отправили» журналисты
15:32
Принятый за Сергея Цапка «вор в розыске» пока не задержан — фото
15:24
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян — видео
15:12
Репортаж: Какие темы обсудят на саммите ШОС
15:07
Ласковые объятия Лазарева и Билана понравились Баскову — фото
15:02
«Очередное шоу»: Мамаев оценил судебный процесс по делу о драках
14:51
«Это привлекает туристов»: Оксимирон поддержал легализацию стрит-арта
14:37
Пожар произошел на территории завода «Красный выборжец» в Петербурге
14:37
Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама