Президент Молдавии аннулировал «неконституционный» указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон объявил, что аннулирует указ о роспуске парламента, который подписал вице-председатель Демократической партии Павел Филип. Президент указал, что подписанный документ не соответствует нормам Конституции Молдавии — он пришел к такому выводу после консультации с парламентскими фракциями.

Конституционный суд страны отстранил от власти законного президента Молдавии Игоря Додона 9 июня. Также суд постановил, что обязанности главы государства будет исполнять Павел Филип — член оппозиционной Демпартии и прембер-министр Молдавии. Он постановил распустить парламент.

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