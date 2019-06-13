Слышны взрывы: Видео горящих танкеров в Оманском заливе

Появилось видео с места нападения на танкеры в Оманском заливе. Суда были атакованы в четверг, 13 июня.

На кадрах, появившихся в сети, видно, что один из поврежденных танкеров продолжает гореть. Судно полностью заволокли клубы густого черного дыма, в центре облака можно разглядеть открытое пламя. Как стало известно, танкер перевозил лигорин — смесь жидких углеродов, отличающихся горючестью. Такого груза на судне было порядка 75 тонн.

По сообщению издания «Франс Пресс», с танкера трижды доносились звуки взрывов. Именно на этом судне, по информации зарубежной прессы, могли находиться русские моряки.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, МИД РФ проверяет информацию о нахождении на горящих танкерах граждан России.