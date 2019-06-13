Экс-ведущий «12 злобных зрителей» на MTV впал в кому

Экс-ведущий культовой программы «12 злобных зрителей» на MTV Михаил Рольник попал в реанимацию в критическом состоянии. О том, что жизнь телеведущего висит на волоске, стало известно в четверг, 13 июня.

Известно, что Рольников был найден без сознания 8 июня в Москве на улице Маршала Рыбалко. Сейчас Михаил находится в коме — врачи пока не могут дать никаких гарантий относительно его здоровья.

По одной из версий, причиной произошедшего стало отравление — вероятнее всего, алкоголем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что с отравлением в реанимации оказался Бари Алибасов. Врачи оценивают состояние продюсера как тяжелое.