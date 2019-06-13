Кадры развратной фотосессии с участием Елены Берковой и ее нового бойфренда — Александра Путинцева — появились в сети. Сейчас пара находится на ежегодном фестивале «Кинотавр» в Сочи и, видимо, в честь этого решила устроить съемку в стиле ню.

«И это только начало!» — говорит Беркова на камеру.

Владимир Веленгурин

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Новые кадры звезды фильмов для взрослых тут же решил прокомментировать ее бывший спутник — петербургский бизнесмен Максимилиан Лапин. По его словам, находясь в его компании, актриса не позволяла себе подобное поведение. Помимо прочего, в подписи к публикации в Instagram он «посоветовал» Елене Берковой раздеться на Международном экономическом форуме в Петербурге в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Беркова пришла в порноиндустрию.