Видео: Задержанный поджег отдел полиции на станции метро «Ладожская» в Петербурге

Задержанный мужчина устроил пожар на станции метро «Ладожская» в Петербурге, воспользовавшись отсутствием полицейских.

На кадрах видно, как сначала злоумышленник ухитряется разгромить комнату полиции — переворачивает холодильник и мебель. Что интересно, делает он это будучи запертым в «клетке». Еще через какое-то время мужчина достает из кармана зажигалку и поджигает помещение.

По информации телеканала 78.ru, в результате возгорания никто не пострадал. Пожар был потушен силами сотрудников правоохранительных органов. Со злоумышленником сейчас разбираются следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на территории петербургского завода «Красный выборжец».