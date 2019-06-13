«Богиня среди смертных»: Климова в купальнике похвасталась стройными ногами

Известная российская актриса Екатерина Климова дала поклонницам новый повод для зависти. На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фотографий в купальнике, на которых продемонстрировала фигуру во всей красе. Стройные ноги, тонкая талия, безупречная кожа — и все это в 41 год после рождения четверых детей. Фанаты не перестают удивляться, как теледиве удалось сохранить тело настолько подтянутым.

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Instagram @klimovagram

В комментариях под публикацией Климовой подписчики выразили восхищение ее красотой. Они признались, что считают звезду образцом для подражания и мечтают выглядеть также.

«Татухи крутые. Фигура огонь. Вот как так? Ни целлюлита, ни жира!»

«Хороша чертовка! Это тот случай, когда не вещь красит человека, а человек вещь».

«Будоражите, однако»

«Доказательство того, что богини живут среди нас смертных! Екатерина, Вы — само совершенство!»

«Как такое возможно? Скажите секрет. Четверо детей и так выглядеть!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают новую татуировку Климовой.