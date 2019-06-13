«Богиня среди смертных»: Климова в купальнике похвасталась стройными ногами

, 23:51 Фото 409

Актриса сразила поклонников наповал, опубликовав серию фотографий на фоне бассейна.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Известная российская актриса Екатерина Климова дала поклонницам новый повод для зависти. На своей странице в Instagram звезда опубликовала серию фотографий в купальнике, на которых продемонстрировала фигуру во всей красе. Стройные ноги, тонкая талия, безупречная кожа — и все это в 41 год после рождения четверых детей. Фанаты не перестают удивляться, как теледиве удалось сохранить тело настолько подтянутым.

Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две

Instagram @klimovagram

В комментариях под публикацией Климовой подписчики выразили восхищение ее красотой. Они признались, что считают звезду образцом для подражания и мечтают выглядеть также.

«Татухи крутые. Фигура огонь. Вот как так? Ни целлюлита, ни жира!»

«Хороша чертовка! Это тот случай, когда не вещь красит человека, а человек вещь».

«Будоражите, однако»

«Доказательство того, что богини живут среди нас смертных! Екатерина, Вы — само совершенство!»

«Как такое возможно? Скажите секрет. Четверо детей и так выглядеть!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети обсуждают новую татуировку Климовой.

Читайте также

+13° Днём +26°
Ночью +14°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Названы самые счастливые пары по знаку Зодиака: их всего две

Последние новости

0:30
«Чтобы было трудно!»: певица Зара похвасталась трудолюбивым сыном — видео
0:13
В Петербурге скончался скульптор Пальмин — автор барельефа на московском Кремле
23:51
«Богиня среди смертных»: Климова в купальнике похвасталась стройными ногами
23:34
Продукция должна быть конкурентоспособной: Беглов о стратегии развития промышленных кластеров
23:10
Музейный комплекс Измайловского кремля горит на востоке Москвы
22:48
«Психолог»-педофил из лагеря отдыха в Ленобласти отсидит 17 лет
22:36
Петербургу нужны умные инвестиции — Беглов о результатах ПЭМФ — 2019
22:21
«Спокойный»: Одноклассник о сыне хоккеиста, подозреваемом в убийстве матери
21:58
Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера поднят на борт эсминца США
21:43
Конец слухам? Няню ребенка Меган Маркл попросили соблюдать секретность
21:27
Пользователи высмеяли «отказ» Киева послать корабли в Керченский пролив
21:15
«Моралисты могут спать спокойно»: Вера Брежнева ответила хейтерам
20:57
Жестокий бизнес: Зоозащитники пытаются спасти животных от «фоторабства»
20:42
«Чего вас так перекосило?» Орбакайте напугала поклонников новым фото
20:33
Какие темы обсуждают на саммите ШОС в Бишкеке — репортаж
20:24
Цветы без адресата: Перельман отмечает 53-летие, но не принимает поздравления
20:17
Как изменится дорожная ситуация после принятия закона об установке камер
19:57
Жену экс-хоккеиста СКА Соколова нашли убитой в Ленобласти
19:53
Кому могла быть выгодна атака танкеров в Оманском заливе — репортаж
19:45
Экс-глава Раменского района, подозреваемый в убийстве любовницы, не знал, что у нее ВИЧ

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама