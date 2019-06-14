Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Социальная сеть Instagram отказывается отвечать на запросы. О сбое в работе популярной социальной сети сообщают жители США, Франции, Испании, Греции и Германии. В России на некорректную работу Instagram в основном жалуются москвичи.

Неполадки начались в пятницу, 14 июня, ровно в полночь по московскому времени и до настоящего времени не устранены.

73% пользователей популярной соцсети жалуются на проблему с загрузкой, 16% не могут зайти в свой аккаунт, еще 9% сообщают о проблеме с веб-сайтом, передает Газета.ru.