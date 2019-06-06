Пользователи жалуются на масштабный сбой в работе WhatsApp

Пользователи мессенджера WhatsApp жалуются на масштабный сбой в его работе. По данным сервиса DownDetector, проблемы испытывают юзеры в нескольких европейских странах — Нидерландах, Германии, Швейцарии, Италии, Австрии и Испании, а также в Китае и Сингапуре.

В России проблемы в работе WhatsApp фиксируются в Москве, Петербурге и Иваново.

Скриншот с DownDetector

В настоящий момент 65% пользователей не могут отправить друг другу сообщения, 31% юзеров испытывает проблемы с подключением, и всего в трех процентах случаев наблюдаются проблемы с авторизацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сбои в работе Google Cloud вывели из строя несколько сервисов компании.