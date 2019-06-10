«Просто вау»: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии

Супермодель Наоми Кэмпбелл недавно отметила день рождения. Двадцать второго мая ей исполнилось 49 лет. Но на свой возраст она точно не выглядит и до сих пор может похвастаться фигурой молодой девушки, пишет сайт Teleprogramma.pro.
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В доказательство модель снялась в откровенной фотосъемке для британской версии журнала Vogue. Номер выйдет в июле. Несколько снимков Наоми опубликовала в своем Instagram. Там она запечатлена в пестром купальнике и футболке.
Фотографом выступил знаменитый Джейми Хоуксворт. На одном из снимков модель позировала топлесс.
Поклонники Наоми Кэмпбелл пришли в восторг от фотоссессии, в очередной раз поражаясь ее фигуре. Они написали, что в свои 49 она выглядит, как юная девушка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бойфренд 48-летней Наоми Кэмпбелл объявил, что скоро станет отцом.