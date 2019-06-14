«Умеете удивить»: Полина Гагарина снова сфотографировалась лишь в трусах

Полина Гагарина хотела порадовать поклонников оригинальной версией песни «Ангелы в танце», однако вышло несколько иначе. Дело в том, что певица анонсировала появление трека в Instagram, где разместила небольшой видеоряд, на котором появляется ее черно-белая фотография с пририсованными «ангельскими» крыльями. При этом артистка сидит на корточках, а из одежды на ней лишь трусы.

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«Я обещала вам сюрприз! Ловите! Оригинальная версия трека #АнгелыВтанце появится на всех цифровых площадках уже сегодня в полночь! Ждете?!» — написала она.

Первым эту новость прокомментировал представитель России на «Евровидении — 2019» Сергей Лазарев, который лаконично написал: «Ну наконец-то».

Остальные же подписчики не столько обратили внимание на песню, сколько на «наряд» певицы.

«Умеете удивить», — написал один из них, намекая на внешний вид Гагариной.

«Сегодня напьюсь от счастья!» — иронизирует другой.

«Будем танцевать», — предложил певице еще один поклонник.

Ранее подписчики Гагариной возмутились ее фото топлесс, отметив, что у них «пропадает к певице уважение».