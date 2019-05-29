«Уважение пропадает»: поклонники Гагариной возмутились ее фото топлесс

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Певица хотела разрекламировать новую песню, но вызвала шквал критики своей страстью к стилю «ню».

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина вновь разочаровала своих поклонников, разместив в Instagram очередное полунагое фото. Артистка пыталась заинтриговать своих подписчиков, сопроводив снимок подписью:

«Вы уже скачали мою новую жаркую песню #ангелыВтанце? Я готовлю для вас крутой челлендж с крутейшим подарком. За это стоит побороться».

Instagram @gagara1987

Однако особо интереса это не вызвало — фолловеры возмутились ее фигурой в одних лишь трусах. При этом 32-летняя девушка призывно смотрит в объектив фотокамеры, прикрывая грудь руками.

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«Песни ваши обожаем, есть вопрос: без нижнего белья никак теперь? Вам это точно не нужно, один голос чего стоит», — напомнила ей одна из подписчиц.

«Голое фото, вы думаете, это классно? Вы в одежде намного красивее выглядите», — написала другая.

«Полина, что с вами случилось! Вы стали выкладывать фото, где вы почти голая или в прозрачной одежде. Честное слово, уважение пропадает», — возмущается третья.

«Опять голая! Да что с вами творится?! Чем вы популярнее, тем больше раздеваетесь», — негодует еще одна.

Но оставил свой комментарий и король российской поп-музыки Филипп Киркоров, который многозначительно написал: «Ох ты ж…».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гагарину высмеяли за другое откровенное фото.

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