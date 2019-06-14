Российский дорожный научно-исследовательский институт разрабатывает по заказу Росавтодора проект нового ГОСТа. Стандарт позволит повысить скоростной лимит на некоторых трассах до 130 километров в час, сообщает URA.RU. Новый регламент может быть введен на платных участках дорог М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург».

В проекте документа отмечается, что для увеличения скоростного режима на трассе не должно быть глубокой колеи и очагов концентрации ДТП. Согласно новому ГОСТу, во время выпадения осадков скорость на таком участке дороги должна ограничиваться.

Кроме того, стандарт предполагает сужение левых полос на многополосных трассах с целью выравнивания скоростей в потоке с 3,75 до 3,5 метров.

Планируется, что новый ГОСТ будет утвержден уже в августе.

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