В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

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Ограничения вступают в силу 20 мая и продлятся до 31 августа.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3768

В России вводят временные ограничения для движения большегрузного транспорта на некоторых участках дорог. Согласно приказу Росавтодора от 25 марта текущего года, с 20 мая и вплоть до 31 августа в случае, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса, большегрузным автомобилям будет запрещено передвигаться по участкам трасс, примыкающих к крупным городам.

Запрет связан с тем, что в жаркую погоду тяжелые машины продавливают асфальтовое покрытие дорог и на них образуется колейность.

Ограничения будут вводиться на основании прогноза погоды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет — Прим. ред.). При этом на участках трасс, попадающих под действие ограничительных мер будут выставлены предупреждающие знаки. Нарушение запрета влечет за собой штрафные санкции.

Качество российских дорог — наболевшая для многих автолюбителей тема. Из-за задержек по срокам проведения дорожных работ НИИ транспортно-строительного комплекса разработало проект нового стандарта для ремонта дорожного полотна. Сейчас первая редакция ГОСТа проходит общественное обсуждение, окончательная версия документа должна появиться в ноябре 2019 года.

Тема:
Погода 3768
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