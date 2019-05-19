В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время

В России вводят временные ограничения для движения большегрузного транспорта на некоторых участках дорог. Согласно приказу Росавтодора от 25 марта текущего года, с 20 мая и вплоть до 31 августа в случае, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса, большегрузным автомобилям будет запрещено передвигаться по участкам трасс, примыкающих к крупным городам.

Запрет связан с тем, что в жаркую погоду тяжелые машины продавливают асфальтовое покрытие дорог и на них образуется колейность.

Ограничения будут вводиться на основании прогноза погоды Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет — Прим. ред.). При этом на участках трасс, попадающих под действие ограничительных мер будут выставлены предупреждающие знаки. Нарушение запрета влечет за собой штрафные санкции.