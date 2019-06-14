США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

, 10:17 Видео 160

Американские военные распространили видео сомнительного содержания, на котором неизвестные якобы снимают с борта корабля неразорвавшуюся мину.

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Фото, видео: twitter @i_7, YouTube @Associated Press

Американские военные заявили, что в их распоряжении появилось видео, якобы доказывающее причастность иранских военных к атаке на танкеры в Оманском заливе. На опубликованном черно-белом ролике запечатлена группа лиц на небольшом катере, которые производят какие-то манипуляции возле борта корабля. Ни флагов, ни опознавательных знаков, ни тем более лиц этих людей различить невозможно. Представители армии США утверждают, что на видео иранские военные, которые снимают с танкера неразорвавшуюся мину.

13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера — зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащее норвежской Frontline, судно Front Altair под флагом Маршалловых островов. Экипажи судов были эвакуированы в порт Джаск, по предварительной информации, причиной пожара стала торпедная атака.

Среди экипажей атакованных танкеров находились российские граждане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе.

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