США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

Американские военные заявили, что в их распоряжении появилось видео, якобы доказывающее причастность иранских военных к атаке на танкеры в Оманском заливе. На опубликованном черно-белом ролике запечатлена группа лиц на небольшом катере, которые производят какие-то манипуляции возле борта корабля. Ни флагов, ни опознавательных знаков, ни тем более лиц этих людей различить невозможно. Представители армии США утверждают, что на видео иранские военные, которые снимают с танкера неразорвавшуюся мину.

13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера — зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащее норвежской Frontline, судно Front Altair под флагом Маршалловых островов. Экипажи судов были эвакуированы в порт Джаск, по предварительной информации, причиной пожара стала торпедная атака.

Среди экипажей атакованных танкеров находились российские граждане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вашингтон обвинил Тегеран в атаке на танкеры в Оманском заливе.